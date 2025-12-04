Путин пошутил о встрече с Уиткоффом и Кушнером

Президент России Владимир Путин в беседе с индийскими журналистами в шутливой форме прокомментировал встречу с представителями США, состоявшуюся 2 декабря. Интервью российского лидера опубликовала пресс-служба Кремля.

В составе американской делегации были спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Журналисты изумились тому, что глава России пять часов общался с американской стороной, попросили президента подтвердить, действительно ли встреча была столь долгой и на ней было два высокопоставленных лица со стороны США.

«Да. А я один. Представляете, безобразие какое?» — пошутил Путин.

Вместе с тем, заметил президент, эта беседа была нужной, конкретной и обстоятельной.