Медведев назвал НАТО врагом

Североатлантический альянс является врагом России, и поступать с ним надо соответственно, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что упразднен Совет Россия — НАТО. Он добавил, что Варшава давно добивалась этого решения в рамках реализации концепции европейской безопасности.

В Конгрессе США обратились к Медведеву

«В НАТО радостно прокукарекали про отмену Совета Россия — НАТО. Не могу не поддержать их радости. НАТО — враг. Какие уж тут «Советы»? С врагами один путь. Еще [Максим] Горький его назвал: «Если враг не сдаётся — его уничтожают», — подчеркнул Медведев.

Напомним, что в 1997 году был подписан Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО.

Этот документ стал основой для укрепления отношений Москвы с альянсом. Акт открывался словами, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга в качестве противников.

В 2002 году при активном участии премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, на военной базе Пратика ди Маре под Римом было достигнуто соглашение о создании Совета Россия — НАТО.

Главной целью органа стала координация военно-политических действий Москвы и Брюсселя, в первую очередь в сфере борьбы с терроризмом.