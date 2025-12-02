Пошел пятый час встречи Путина с Уиткоффом

Встреча президента России Владимира Путина в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом продолжается более четырех часов. Беседа проходит за закрытыми дверями, о ее завершении пока не объявлялось, передает корреспондент ТАСС.

С российской стороны во встрече участвуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской - предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.