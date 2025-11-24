Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского конфликта.

«Эрдоган выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу и готовность и далее предоставлять в этих целях стамбульскую площадку», — говорится в заявлении.

Президент Турции также поделился впечатлениями по итогам своей поездки на саммит G20 в Йоханнесбург и встреч с главами ряда стран-участниц.

Ранее Эрдоган анонсировал телефонный разговор с российским лидером 24 ноября.

В Кремле подтвердили данные планы.