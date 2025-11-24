Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского конфликта.
«Эрдоган выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу и готовность и далее предоставлять в этих целях стамбульскую площадку», — говорится в заявлении.
Президент Турции также поделился впечатлениями по итогам своей поездки на саммит G20 в Йоханнесбург и встреч с главами ряда стран-участниц.
Ранее Эрдоган анонсировал телефонный разговор с российским лидером 24 ноября.
В Кремле подтвердили данные планы.