Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков допустил окончание специальной военной операции (СВО) на условиях России в 2026 году. Такие сроки сенатор озвучил Ura.ru.

Пушков отметил, что результаты недавнего опроса свидетельствуют о том, что 80 процентов украинцев выступают за немедленное заключение мира. По мнению члена Совфеда, люди осознают зима в стране может выдаться непростой, так как российские военные целенаправленно атакует энергетическую инфраструктуру Украины.

Также в украинском обществе назревает недовольство из-за новостей о коррупционном скандале в стране.

До этого Пушков предполагал, что Украина сейчас является главным источником опасности для Европы.

Пушков тогда подчеркивал, что у России нет причин для военного конфликта с Европой, поэтому Украина не является «щитом» для Европы.