Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что диверсия на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) стала бы «медленным самоубийством» Европы. Об этом депутат заявил News.ru.

В Службе внешней разведки (СВР) России ранее заявили, что европейские члены НАТО призывают Украину устроить диверсию на ЗАЭС «с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов». По данным СВР, в Британии пришли к выводу, что с учетом розы ветров и движения воздушных масс радиоактивные частицы будут угрожать жителям подконтрольных Украине районов и гражданам стран ЕС вблизи украинской западной границы.

Колесник отметил, что на территории Европы много атомных электростанций. Он подчеркнул, что диверсия на ЗАЭС «не осталась бы без ответа».

«В любом случае я думаю, что она [диверсия - прим.ред] не случится. Раз уже Служба внешней разведки сообщила, то вся цепочка выявлена, и все будут нести персональную ответственность», - заявил депутат.

В Госдуме предупредили о третьей мировой из-за блокады Калининграда

В то же время он отметил, что Европа и Украина «запаливают под собой ядерный костер». Колесник заявил, что ветры «преобладают как раз в сторону ЕС» и подготовка диверсии на ЗАЭС стала бы «подготовкой очередного медленного самоубийства».