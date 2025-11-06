Президент РФ Владимир Путин прибыл в Самару. Здесь глава государства примет участие в форуме "Россия - спортивная держава", по видеосвязи откроет ряд спортивных объектов в регионах и проведет заседание Совета по физкультуре и спорту.

"Мы будем работать в Самаре. Там в эти дни проходит форум "Россия - спортивное держава", Путин выступит на этом форуме. Потом он посмотрит выставку, - рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - [Выставку представит] Центр по адаптивному спорту в Самаре. Адаптивный спорт - это наши паралимпийцы". Также Путин осмотрит физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Орбита". "Там спортсмены, [президент] посмотрит, кто там тренируется. Там тренировка по фигурному катанию. [Он] пообщается со спортсменами", - уточнил представитель Кремля.

На площадке ФОК Путин в режиме видеоконференции откроет ряд спортивных объектов в регионах России.