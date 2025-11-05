Захарова окрестила Украину «камнем» на шее Европы

Европейцы не отдают себе отчета, что все их проблемы связаны с добровольным спонсированием Украины.

Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Они [европейцы] на себя повесили этот вот камень в виде спонсирования террористического киевского режима, и прыгнули в воду. И когда им говоришь: ваши «пузыри» из-за того, что у вас этот камень на шее висит, но у вас есть выход – нужно от него избавиться, тут же начинается истерика. Потому что это правда, и это самое больное», – сказала Захарова.

По ее словам, у Европы есть средства, с помощью которых можно решить внутренние проблемы, однако они отправляются на усугубление ситуации на континенте. Из-за конфликта на Украине усилился поток беженцев в европейские страны, однако там не видят никакой взаимосвязи, отметила дипломат.

Украину «извратили, изнасиловали, а теперь добивают, удивляясь, откуда же у них в таком количестве прибавилось к мигрантам, беженцам и перемещенным лицам с севера Африки еще и граждан с Украины», констатировала Захарова.

Захарова обвинила Европу в спонсорстве терроризма из-за Украины

До этого Мария Захарова заявляла, что движение Европы на пути к саморазрушению на сегодняшний день стало очевидным. По словам дипломата, упадок европейских стран подтверждает тенденция увеличения военных бюджетов и милитаризации на фоне проблем с экономикой, утраты культурных ориентиров, а также потери связи с собственной историей и миграционный кризис.