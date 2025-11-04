Россия выразила протест Италии. Об этом сообщает посольство РФ в Риме в Telegram.

Уточняется, что во вторник 4 ноября Министерство иностранных дел Италии по просьбе итальянской стороны посетил советник-посланник посольства РФ Михаил Российский. Он выразил «твердое недовольство» проводимой в СМИ антироссийской кампанией.

«Предлогом для кампании стала обоснованная озабоченность официального представителя МИД России М.В.Захаровой недофинансированием сферы культурно-исторического наследия Италии вследствие бездумной траты средств итальянских налогоплательщиков на поддержку преступного террористического режима на Украине», — говорится в заявлении посольства.

3 ноября стало известно, что МИД Италии вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова. После этого во внешнеполитическом ведомстве РФ пообещали напомнить Италии, что спонсирование Украины является «преступлением и грехом».