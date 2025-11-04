Путин утвердил два новых праздника в России

В России с 2026 года будут отмечать два новых праздника — День коренных малочисленных народов РФ и День языков народов РФ. Соответствующие указы подписал президент Владимир Путин 4 ноября.

© kremlin.ru

День коренных малочисленных народов России будет проводиться 30 апреля, а День языков народов РФ — 8 сентября.

Первый праздник учреждается с целью сохранения традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов страны, а второй — для сохранения поддержки языков российских народов.

Указы, опубликованные на официальном интернет-портале правовой информации, вступают в силу 4 ноября.

Медведев назвал единство граждан залогом будущей победы России

Как писала «Парламентская газета», в июле российский лидер подписал указ об утверждении Основ государственной языковой политики РФ. Стратегический документ призван сохранить, развить и поддержать русский язык, государственные языки российских республик и различных народов страны, а также продвинуть русский язык в мире и определить современное состояние, цели, основные принципы реализации, задачи, механизмы и инструменты государственной языковой политики.