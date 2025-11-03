Мишустин и Ли Цян начали переговоры

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян начали 30-ю регулярную встречу глав правительств двух стран с традиционной церемонии фотографирования в государственной резиденции "Сиху" ("Западное озеро"). Затем они удалились в зал "Сянъи", где продолжили беседу с глазу на глаз.

Перед началом официальной встречи главы правительств двух стран пообщались в неформальной обстановке. Встреча прошла на одной из вилл на берегу озера Сиху, внесенного в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО.

О резиденции "Сиху"

Государственная резиденция "Сиху" - это гостевой дом, расположенный в Ханчжоу на берегу озера Сиху, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Резиденция была переоборудована из построенной на рубеже XIX-XX веков частной виллы императорского чиновника цинской династии Лю Сюэсюня, вложившего душу и средства в создание идеального сада в духе традиций Цзянань. Усадьба славилась своей изысканной архитектурой, коллекцией редких камней и безупречной ландшафтной планировкой, гармонично вписанной в пейзаж озера. Именно это сделало место идеальным для создания государственной резиденции в середине XX века.

Резиденция неразрывно связана с природой. Расположенная между горами и озером ее территория составляет 360 тыс. кв. м, береговая линия озера простирается на 2 тыс. м.

Резиденция стала свидетелем ряда важных исторических событий. Считается, что по указанию председателя Мао Цзэдуна здесь велась разработка проекта первой Конституции КНР (1954 год).