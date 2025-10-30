Пушилин ликвидировал Минобороны ДНР

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поручил ликвидировать министерство обороны республики. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте главы региона.

Уточняется, что процедура его упразднения должна быть завершена в течение шести месяцев.

Помимо этого, политик постановил предоставить ему ликвидационный баланс министерства и обеспечить финансирование расходов.

Ранее Пушилин заявил, что большая часть Красноармейска (украинское название — Покровск) находится под контролем Вооруженных сил (ВС) России. До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Красноармейске сложилась тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ).