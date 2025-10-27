Путин разорвал ядерный пакт с США

Президент России Владимир Путин подписал закон о полной денонсации соглашения с США об утилизации избыточного оружейного плутония. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов, ставя точку в договоре, заключенном еще в 2000 году.

Действие этого соглашения было приостановлено Россией еще в 2016 году из-за, как указывается в сопроводительных документах, «коренного изменения обстоятельств». В качестве причин были названы враждебные действия Вашингтона: расширение НАТО на восток, наращивание военной инфраструктуры США в Европе, а также введение антироссийских санкций, включая «закон Магнитского» и акт «О поддержке свободы Украины».

Москва тогда выдвинула ряд условий для возобновления сотрудничества. Среди них были отмена упомянутых законов и всех санкций, компенсация ущерба от них, а также сокращение военной инфраструктуры США в странах, вступивших в НАТО после 2000 года.

В США заявили, что получили «резкий сигнал» от Путина

Как отмечается в пояснительных материалах к новому закону, ни одно из этих условий не было выполнено. Более того, США предприняли ряд новых антироссийских шагов, которые создают дополнительные угрозы стратегической стабильности. В связи с этим сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, который был предметом соглашения, признано нецелесообразным. Разрыв договора обоснован статьей 62 Венской конвенции о праве международных договоров.