Кирилл за ошибочно приписанную ему цитату

Руководству Washington Post (WP) следует извиниться за то, что корреспондент газеты исказил факты в своей публикации, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом пишут «Аргументы и факты».

18 октября издание опубликовало материал, в котором цитата «Турне Зеленского можно описать одной фразой: Путин снова переиграл всех» была ошибочно приписана Дмитриеву.

«Еще один поразительный случай искажения правды от лживой газеты Washington Post. Я сделал репост поста из Telegram-канала, но в вашей статье эти цитаты приписаны мне. Это все равно что обвинять пользователей в ретвитах. Исправьте это сейчас, извинитесь и начните внутреннее расследование», — отметил глава РФПИ.

Ранее Дмитриев призвал журналиста британской газеты Telegraph Дэвида Блэра, обвинившего его в попытках обмана властей США, «заняться делом».

Глава организации также потребовал от Блэра позволить хорошим, честным сотрудникам СМИ делать тяжелую работу по спасению репутации британской журналистики.