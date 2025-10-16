Путин получил послание от Хаменеи

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что передал президенту России Владимиру Путину во время своего визита в РФ послание Верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. Соответствующий пост появился у него в Telegram-канале.

Секретарь отметил, что встретился с Путиным вечером 16 октября.

«Я передал ему послание Верховного лидера Ирана Али Хаменеи», — написал Лариджани.

Также, по его словам, в ходе встречи были затронуты двусторонние вопросы, экономическое, региональное и международное сотрудничество между Тегераном и Москвой.