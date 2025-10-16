Причиной будущего распада Евросоюза (ЕС) станет его собственная политика. Об этом в Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Парламентарий в соцсетях отреагировал на решение Брюсселя разрешить детям любого возраста свободно менять пол.

«Европейский союз решил окончательно и решительно уничтожить остатки нормальности, которые еще сохранились в Европе. Выбор исключительно велик. В Германии, например, официально признаны 72 "гендера"», — посетовал Пушков.

Таким образом, ЕС сам «сеет зерна своего будущего распада», резюмировал сенатор.

Развал на горизонте: названы ведущие к распаду Евросоюза проблемы блока

В апреле Алексей Пушков высказывал мнение, что вступление Украины в Европейский союз также может привести к краху объединения. Сенатор отметил, что раскол и перенапряжение сил, которыми чреват прием Украины, могут в итоге стать губительными для блока стран Европы.

Ранее депутаты Сейма от партии «Латвия на первом месте» захотели запретить несовершеннолетним принимать участие в ЛГБТ-мероприятиях* (движение признано экстремистским и запрещено в России). Как отмечалось, детей нужно оградить от таких мероприятий, так как они не понимают, куда их привели.

*движение признано экстремистским и запрещено в России.