Губернатор Гладков объяснил, зачем ВСУ бьют по Белгороду

Киевский режим атакует Белгород, чтобы добиться социальной дестабилизации — в городе нет военных объектов, страдают гражданские люди. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пишет «КП».

Глава региона отметил, что ВСУ наносят удары по социально значимым объектам и «военной истории здесь нет».

«У нас нет военных. В населенных пунктах военные не стоят. Бьют для того, чтобы помучить людей, поиздеваться, поубивать, вызвать ненависть к власти — региональной, федеральной, вызвать социальные протесты и все остальное», — сказал Гладков.

Губернатор также рассказал о работе территориальной обороны. В приграничье действуют отряды «БАРС-Белгород» и «Орлан», которые взаимодействуют с Минобороны и Росгвардией.

Накануне Белгород подвергся «мощнейшему» ракетному обстрелу, российские силы ПВО отразили атаку.