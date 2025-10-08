Медведев прибыл в Пхеньян

Делегация «Единой России» во главе с председателем партии и зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым прибыла с официальным визитом в Пхеньян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Российская делегация находится в столице КНДР по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Она примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию со дня основания партии.

ТПК была основана в 1945 году и является правящей партией в Северной Корее. В настоящее время ее возглавляет Ким Чен Ын. Празднование годовщины состоится 10 октября.