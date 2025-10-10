Медведев поприсутствовал на военном параде в Пхеньяне

Председатель партии "Единая России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал одним из гостей военного парада по случаю 80-летия Трудовой партии Кореи, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие прошло в центральном районе Пхеньяна, на площади имени Ким Ир Сена. Медведев и главы других иностранных делегаций разместились на главной трибуне, откуда за парадом наблюдал и руководитель КНДР Ким Чен Ын.

ТПК - правящая партия в КНДР. Годовщина ее создания отмечается 10 октября. По случаю круглой даты в народной республике организованы масштабные праздничные мероприятия.

Делегация "Единой России" во главе с Медведевым прилетела в Пхеньян для участия в торжествах. Состоялся также ряд межпартийных контактов.