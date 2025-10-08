В Кремле назвали дату встречи Путина и Алиева

Президент РФ Владимир Путин 9 октября встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе, куда российский лидер прибыл с государственным визитом и где пройдет саммит СНГ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков «Интерфаксу».

Главным пунктом повестки встречи станут двусторонние отношения.

Эта встреча двух лидеров станет первой полноформатной с октября 2024 года, где они встретились на полях заседания Совета глав государств — участников СНГ. После этого Путин и Алиев только поздоровались на саммите ШОС в Китае в сентябре 2025 года.

В конце июня отношения между Москвой и Баку обострились после задержания в Екатеринбурге участников преступной группы, причастных к убийствам и покушениям на убийство, совершенных в городе в 2001, 2010 и 2011 годах. Двое подозреваемых (братья Гусейн и Зияддин Сафаровы) скончались при задержании. После этого в Баку задержали и арестовали восьмерых россиян по обвинению в участии в ОПГ.

Путин прибыл в постсоветскую страну

Несмотря на обострение отношений между Москвой и Баку, 22 августа Путин направил поздравление в честь дня рождения первому вице-президенту Азербайджана, жене Алиева Мехрибан Алиевой. 7 октября Алиев поздравил по телефону Путина с днем рождения.