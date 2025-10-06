Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Лидеры обсудили события на Ближнем Востоке и урегулирование ситуации в секторе Газа, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Обстоятельно обсуждено текущее развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте выдвинутого президентом США плана по нормализации в секторе Газа", - сказано в сообщении.

Стороны обсудили поиск "развязок" по иранской ядерной программе и стабилизацию в Сирии.

РФ и Израиль высказали заинтересованность в поиске переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Путин и Нетаньяху обсудили план Трампа по сектору Газа, президент РФ подтвердил позицию РФ по урегулированию.

Путин поздравил Нетаньяху и народ Израиля с еврейским праздником Суккот.

Нетаньяху выразил Путину самые добрые пожелания накануне дня рождения. "Накануне дня рождения Владимира Путина премьер-министр Израиля выразил ему самые добрые пожелания", - отмечается в сообщении российской стороны.