Путин раскрыл, в чем сила России

Сила России в ее самобытной, суверенной системе образования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

Сегодня, 3 октября, Путин провел торжественную церемонию вручения государственных наград педагогам, которые обучали участников СВО, в новом концертном центре «Сириус».

«Сила России – в ее самобытной, суверенной системе образования. Мы с вами хорошо знаем, еще во времена Великой Отечественной войны противник наш тогда тоже об этом вспоминал с сожалением и говорил о том, что победа была добыта нашими учителями, но можно сказать, еще и духовным воспитанием наших духовных наставников», — сказал на церемонии президент РФ.

Он отметил, что именно в школах «ковалась победа».