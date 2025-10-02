Путин признался, что любит Москву

Президент России Владимир Путин заявил, что любит Москву. Так он отреагировал на слова обозревателя RT Тары Рид на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Недавно получившая гражданство РФ американка заявила, что западная пропаганда ошибалась, говоря о России. Также обозреватель RT добавила, что любит Москву.

«"Я люблю Москву" — вы сказали. У нас много общего, потому что я тоже люблю Москву», — прокомментировал ее слова Путин.

На высказывание президента РФ отреагировал модератор клуба, указав, что такое заявление «многого стоит» из уст уроженца Ленинграда. Путин в ответ со смехом назвал это «революционным событием».