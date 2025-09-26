Лавров встретился с главой МИД Индии

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры министров состоялись на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, они проходили в закрытом для прессы формате. Перед началом встречи Лавров и Джайшанкар обменялись теплыми приветствиями.

24 сентября глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии ГА ООН 24 сентября. Выступление министра с трибуны Генассамблеи ожидается 27 сентября.

Он провел встречу с американским госсекретарем Марко Рубио в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В ходе беседы, продлившейся более 50 минут, они обсудили позицию Москвы по Украине.