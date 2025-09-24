Спецкор ВГТРК стала помощником главы Крыма

Специальный корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева перешла на работу в аппарат главы Республики Крым. Об этом сообщил Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"В единой крымской команде пополнение. На должность помощника Главы Республики Крым назначена Ольга Евгеньевна Курлаева, которая много лет являлась специальным корреспондентом ВГТРК, объективно освещая события как в Крыму, так и в зоне специальной военной операции. Желаю Ольге Евгеньевне успехов и плодотворной работы", - написал Аксенов.

В его команде уже работают журналисты. Советник главы Крыма Олег Крючков много лет работал корреспондентом на различных телевизионных каналах. Сейчас он курирует информационный блок в аппарате Сергея Аксенова.