Путин призвал выдвигать участников СВО на руководящие посты

Президент России Владимир Путин призвал выдвигать на руководящие посты участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства заявил об этом во время встречи с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

«Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать. И таких людей надо выдвигать на руководящие посты», — сказал он.

Ранее стало известно, что участника специальной военной операции на Украине Сергея Сеченова сделали новым спикером гордумы в Томске. Выяснилось, что прошлый спикер гордумы Томска Чингис Акатаев досрочно сложил свои полномочия в связи с утратой доверия. Это связано с ошибками в декларации о доходах.