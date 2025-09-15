Посла РФ вызвали в МИД Норвегии

МИД Норвегии вызвало посла России Николая Корчунова в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на территорию республики залетело 19 дронов, три из которых удалось сбить. По его словам, БПЛА, нарушившие воздушное пространство страны, были российскими. При этом никаких доказательств этого он не привел.

«Сегодня МИД Норвегии вызвал посла России на встречу в связи с нарушением РФ воздушного пространства Польши 10 сентября», — говорится в сообщении ведомства.

Представители министерства иностранных дел королевства назвали нарушение воздушного пространства страны «безответственными и неприемлемыми» и выразили полную солидарность с Польшей и союзниками.