Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края с 70,94% голосов

Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин победил на выборах главы региона, набрав 70,94% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

© Газета.Ru

По данным ЦИК, второе место заняла Ксения Айтакова, набравшая 10,3% голосов. Замкнул тройку лидеров Олег Постников, за которого проголосовали 7,89% избирателей. Четвертое место занял Денис Шитов - 5,87%, а пятую строчку заняла Людмила Караваева с 3,26% голосов. Махонин был назначен врио губернатора Пермского края в феврале 2020 года.

На этом посту он сменил Максима Решетникова, который стал министром экономического развития России. В октябре 2020 года Махонин одержал победу на выборах, получив 75,69% голосов. Несколькими часами ранее данные ЦИК показали, что действующий губернатор Владимир Солодов одержал победу на выборах главы Камчатки.

По результатам обработки 100% бюллетеней политик набрал 62,97% голосов. Второе место получила баллотировавшаяся от ЛДПР Василина Кулиева с 13,82%, третье — кандидат от КПРФ Роман Литвинов с 13,3% голосов. При этом четвертое место получил представитель "Коммунистов России" Дмитрий Тюрин с 5,13% голосов.