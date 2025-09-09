В Госдуме обозначили даты индексации пенсий

Для российских пенсионеров будет произведена индексация страховой пенсии в 2026 году. Она пройдет с 1 февраля, а затем с 1 апреля, пояснил журналистам ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, второй перерасчет должен быть уже выше инфляции.

«В следующем году по закону планируется 1 февраля индексация [страховой пенсии] на уровень фактической инфляции и 1 апреля — в зависимости от возможности бюджета Социального фонда», — рассказал Нилов.

За январь в кабмине определят уровень фактической инфляции, поэтому с февраля страховые пенсии будут проиндексированы. Это коснется и других социальных выплат, уточнил парламентарий. В случае с апрельской индексацией, ее размер должен быть выше показателя фактической инфляции. Подчеркивается, что ее проводят и для работающих пенсионеров.

