Путин: медицина может значительно продлить жизнь

Президент России Владимир Путин рассказал на итоговой пресс-конференции, что современная медицина в состоянии значительно продлить жизнь. Об этом пишет RTVI.

По словам главы государства, эту тему в свое время активно развивал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

«Современные средства оздоровления и хирургические всякие операции, они позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, а существенным образом продолжительность жизни увеличится», — отметил Путин.

Напомним, что в феврале 2024 года российский лидер объявил о запуске национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Президент заметил тогда, что средняя продолжительность жизни россиян уже превысила 73 года, к 2030 году этот показатель должен достигнуть не менее 78 лет, а в дальнейшем «предстоит выйти на уровень 80 плюс».