Кадыров опубликовал видео с Трампом-чеченцем

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал шуточное видео с президентом США Дональдом Трампом, которого нейросеть изобразила в чеченской одежде. Видео опубликовано в Telegram-канале главы республики.

Как сообщает «Чечня сегодня», на ролике «президент США» на чеченском обращается к жителям региона и говорит, что является чеченцем — его мать из села Рошни-Чу, а отец из города Урус-Мартан. Кроме того, он обещает вернуться и улучшить жизнь своих земляков.

«А вы знали, что Дональд Трамп чеченец? Вот, он сам подтвердил. Обещает не забывать свои корни», — пошутил Кадыров.

Ранее Кадыров поделился своим видением успеха. По его мнению, успех — это идти своим путем и постепенно превращать задуманное в реальность, не тратя время на попытки угодить другим или следовать чужим словам и мнениям.