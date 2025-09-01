Путин и Моди отправились на переговоры вместе на Aurus

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поехали на переговоры вместе в одном Aurus.

Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

«Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди вместе решили ехать в одном автомобиле», — сказал он.

Моди на своей странице в соцсети X опубликовал совместную фотографию с Путиным, сделанную в автомобиле.

«После заседания на площадке саммита ШОС мы с президентом Путиным вместе отправились на место проведения нашей двусторонней встречи. Разговоры с ним всегда очень содержательны», — написал он.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что ему всегда приятно встречаться с президентом России Владимиром Путиным.