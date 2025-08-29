МИД Швеции вызвал российского посла Сергея Беляева. Это произошло после сообщений СМИ о повреждении в результате якобы ракетного удара по зданию представительства Евросоюза в Киеве 28 августа.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова писала, что ВС России бьет только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ. Ущерб гражданской инфраструктуре является результатом «применения Киевом систем ПВО и РЭБ».

Дипломат подчеркивала, что поднятая западными лидерами и СМИ шумиха вокруг якобы российских атак на гражданские объекты резко контрастирует с отсутствием реакции руководства ЕС на систематические целенаправленные украинские террористические акты на территории Российской Федерации, сопровождаемые жертвами среди мирного населения.

Ранее Захарова отмечала, что глава киевского режима Владимир Зеленский фактически саботирует переговорный процесс.