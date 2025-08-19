Путин пошутил во время разговора с Гольдштейном

Президент России Владимир Путин пошутил во время встречи с врио главы Коми Ростиславом Гольдштейном. Как сообщает URA.RU, российский лидер спросил, не привезли ли ему местного масла.

Во время обсуждения ситуации в сельском хозяйстве Путин отметил, что в Коми довольно сложные условия, однако агропромышленность растет. Голдштейн отметил, что в регионе много уникальных продуктов — от оленины до масла. Последний он назвал ходовым продуктом.

«Маслица-то не привезли, нет?» — спросил российский лидер.

В ответ врио главы Коми улыбнулся и признал, что не привез, но пообещал исправить это в следующий раз.

Ранее Путин пошутил на саммите на Аляски из-за свитера главы МИД РФ Сергея Лаврова с надписью СССР. Госсекретарь США Марко Рубио признался, что ему нравится «рубашка» российского министра, после чего президент РФ пообещал, что он ему ее подарит, в шутку добавив, что Лавров — «империалист».