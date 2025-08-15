Песков сообщил, во сколько Путин прилетит в Анкоридж

Самолёт российского президента Владимира Путин должен приземлиться в Анкоридже в 22:00 мск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фрагмент интервью с Песковым опубликовал в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Будет пунктуальный отлёт из Магадана в Анкоридж в связи с тем, что ровно в 11:00 (в 22:00 мск. — RT)... президент должен приземлиться», — уточнил представитель Кремля.

Ранее президент США Трамп вылетел в Анкоридж с авиабазы Эндрюс.

Встреча Путина и Трампа начнётся в Анкоридже 15 августа в 22:30 мск. Переговоры пройдут на военной базе Элмендорф — Ричардсон.