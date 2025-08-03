Лукашенко уехал домой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил визит в Россию. Об этом сообщает близкий к пресс-службе политика Telegram-канал «Пул Первого».

«Первый дома!» — говорится в посте и уточняется, что все выходные глава государства обсуждал важнейшие вопросы и проблемы.

Два дня назад президент РФ Владимир Путин встретился с Лукашенко на Валааме. Они приняли участие в молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери. На кадрах можно увидеть, как лидеры стран тепло обнимаются, а Лукашенко хлопает Путина по спине и отмечает, что они встретились «в нужное время в нужном месте».

Кроме того, политики обсудили украинский конфликт, условия для подписания мирного соглашения, ультиматум своего американского коллеги Дональда Трампа, а также успехи российской армии, которая, по словам президента Белоруссии, «отгрызает, захватывает и отвоевывает» новые территории, а по мнению российского лидера — «возвращает свое».