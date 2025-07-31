Путину подарили слонов

Глава Лаоса Тхонглун Сисулит решил подарить России и ее президенту Владимиру Путину двух слонов. Об этом сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

Тридцать первого июля Путин принял Сисулита в Кремле. Сообщалось, что на переговорах президенты обсудят торгово-экономическое, культурно-гуманитарное сотрудничество и обменяются мнениями по глобальной повестке.

ТАСС передает, что подарок - двух слонов - Сисулит решил сделать в честь 65-летия установления дипотношений между Россией и Лаосом.

«В хозяйстве пригодятся», - сказал Путин, узнав о подарке.

Сисулит в последние годы часто бывает в России. В 2024-м он посетил страну дважды - в мае в годовщину Победы в Великой Отечественной войне и в октябре, когда в Казани проходил саммит БРИКС.

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