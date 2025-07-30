Путин встретится в Кремле с Темрезовым

Президент РФ Владимир Путин работает сегодня в Кремле. У него запланирована встреча с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, анонсировал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сегодня из открытого у Путина, который работает в Кремле, будет глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. А все другие встречи носят непубличный характер", - рассказал пресс-секретарь главы государства.

Прошлая публичная встреча президента РФ с руководителем КЧР проходила в феврале 2024 года. Глава государства обсуждал с Темрезовым социально-экономическое развитие республики, в том числе ремонт школ и детских садов.