Россия считает союзниками Китай, КНДР и Иран. Об этом во вторник, 29 июля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, позиция Москвы совпадает с их видением основ мироустройства.

— Это наши союзники, это наши партнеры. Страны, с которыми мы во многом разделяем видение основ мироустройства, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

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Третий Международный форум «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» пройдет в Казани с 18 по 19 августа. В рамках программы состоятся деловые сессии по 10 направлениям.

Китай также пообещал России «более глубокую» поддержку на фоне угроз американского президента Дональда Трампа. Председатель страны Си Цзиньпин заявил после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пекине, что оба государства должны «укреплять взаимную поддержку на многосторонних форумах».

Трамп ранее заявил, что разочарован в российском лидере Владимире Путине, но пока «не закончил с ним». По словам главы США, соглашение об урегулировании украинского конфликта было близко к подписанию четыре раза.