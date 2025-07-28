Путин провел телефонные переговоры с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Ключевой темой беседы стала напряженная обстановка на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора была подтверждена неизменная позиция российской стороны, выступающей за исключительно мирное урегулирование существующих в регионе проблем и конфликтов.

Особое внимание Владимир Путин уделил ситуации в Сирии. Он акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. По мнению российского лидера, укрепление внутриполитической стабильности в этой стране должно происходить через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения.

Кроме того, лидеры обсудили недавнее обострение ирано-израильской конфронтации. В этом контексте российская сторона обозначила готовность всемерно содействовать переговорам по иранской ядерной программе и искать пути переговорных развязок.

В завершение разговора Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху условились о продолжении диалога по актуальным темам международной и двусторонней повестки дня.