Песков: Путин остается самим собой

Песков: Путин остаётся самим собой
Дмитрий Песков рассказал, что общение президента с подводником Павлом Морозовым в День ВМФ в Санкт-Петербурге оказалось спонтанным и не было рассчитано на камеры.
«Это действительно не на камеру. Это не предназначалось для камер. Просто Путин остается самим собой», — заявил спикер Кремля журналистам.
Он напомнил, что президент всегда предпочитает напрямую общаться с людьми.
«Конечно, он не мог не поздравить моряка в день ВМФ», — резюмировал Песков.
Президент в День ВМФ остановил свой кортеж на автобусной остановке у Эрмитажа, увидев жителя города в морской форме и с флагом. Он вышел из машины, пообщался и сфотографировался со сбежавшимися со всех сторон людьми.
До этого Владимир Путин выходил к людям осенью 2024 года.