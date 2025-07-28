Песков: Путин остается самим собой

Дмитрий Песков рассказал, что общение президента с подводником Павлом Морозовым в День ВМФ в Санкт-Петербурге оказалось спонтанным и не было рассчитано на камеры.

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«Это действительно не на камеру. Это не предназначалось для камер. Просто Путин остается самим собой», — заявил спикер Кремля журналистам.

Он напомнил, что президент всегда предпочитает напрямую общаться с людьми.

«Конечно, он не мог не поздравить моряка в день ВМФ», — резюмировал Песков.

Президент в День ВМФ остановил свой кортеж на автобусной остановке у Эрмитажа, увидев жителя города в морской форме и с флагом. Он вышел из машины, пообщался и сфотографировался со сбежавшимися со всех сторон людьми.

До этого Владимир Путин выходил к людям осенью 2024 года.