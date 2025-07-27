Песков объяснил, почему началась СВО

СВО началась после того, как Запад и Киев отвергли политико-дипломатические средства, которые предпочитала Россия. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительно это сделать (достичь целей спецоперации, — прим. URA.RU) политико-дипломатическими средствами. СВО началась, когда все эти предложения были отвергнуты на самой Украине и на Западе», — сказал Дмитрий Песков, его слова передает URA.RU.