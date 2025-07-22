Лавров похвалил Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что разумный подход президента США Дональда Трампа и его готовность к диалогу с Россией заметят в странах Европы. Его слова передает РИА Новости.

«Я очень надеюсь, что тот разумный подход, который в этой ситуации проявляет администрация Трампа... Включающий в себя готовность к диалогу, готовность слушать и слышать, он все-таки не останется незамеченным европейцами», — сказал дипломат.

При этом Лавров добавил, что в Европе сохраняются настроения в пользу продолжения военной поддержки Украины за счет налогоплательщиков.