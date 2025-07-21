Путин встретится с главой Удмуртии

Президент России Владимир Путин 21 июля проведет в Кремле встречу с руководителем Удмуртии Александром Бречаловым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам официального представителя Кремля, Бречалов представит Путину доклад о ситуации в регионе. Кроме того, российский лидер намерен провести ряд других встреч.

Накануне Путин встретился в Кремле со старшим советником верховного руководителя Ирана Али Лариджани. По словам Пескова, Путин озвучил «известные позиции известные позиции, ориентированные на стабилизацию обстановки в регионе и политическое урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой».

До этого сообщалось, что Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября.