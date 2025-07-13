Путин озвучил «секрет успеха» для России

Сохранение и развитие национальных традиций — ключевое условие успеха страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Чтобы не только все сохранить, но и развиваться успешно, нам нужно быть лидерами по важнейшим направлениям развития. Но мы не обеспечим этого будущего для страны, если это развитие не будет опираться на нашу историю, на наши, как мы сейчас говорим, повторяем, традиционные ценности, на сущностное состояние нашего общества, которое передается из поколения в поколение", — сообщил российский лидер.

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Президент также отметил, что без морально-нравственной и исторической базы невозможно добиться стабильного развития страны. Он добавил, что именно этот подход помогает государству сохранять независимость и конкурентоспособность на мировой арене.