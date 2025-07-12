Патриарх высказался о Путине

Президент России Владимир Путин является верующим, церковным человеком.

Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает РИА Новости.

«Мы прошли через эти атеистические гонения и Церковь наша возродилась, а вместе с ней возрождается и наше любимое Отечество. И во главе стоит православный человек — Владимир Владимирович Путин — не какой-то мимикрирующий под религию большинства, а искренне верующий, церковный человек», — рассказал Кирилл.

По его словам, Путин не стыдится прийти в храм, причаститься и является примером доброго христианина для всего народа.

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Ранее патриарх порассуждал о демографии и покорении новых планет, а идею спада рождаемости из-за нехватки ресурсов назвал противоречащей христианскому учению.