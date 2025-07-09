В Совфеде оценили угрозу Трампа «разбомбить Москву»

Запись с угрозами президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину могла быть сгенерирована с помощью искусственного интеллекта, так как американский политик вряд ли позволил бы себе такие высказывания. Об этом заявил News.ru сенатор Владимир Джабаров.

Ранее телеканал CNN опубликовал аудиозаписи, сделанные во время предвыборных встреч, которые проводил в 2024 году Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты США. На аудиозаписях он рассказывает спонсорам, что отговаривал российского лидера Владимира Путина от начала военных действий против Украины, угрожая «разбомбить Москву к чертям». По словам Трампа, он также передал аналогичное предупреждение председателю КНР Си Цзиньпину относительно потенциального вторжения на Тайвань.

Запись с угрозами президента США Дональда Трампа мог сгенерировать искусственный интеллект для обострения отношений между Москвой, Пекином и Вашингтоном, считает сенатор Владимир Джабаров.

«Думаю, Трамп вряд ли осмелился угрожать Путину, по крайней мере, в личных беседах. В начале предвыборной кампании он где-то что-то напускал. Трамп понимает, что такое Россия и Китай, не позволил бы себе в таком тоне говорить с лидерами великих держав. Думаю, это попытка антироссийских сил стравить РФ и Китай с Трампом и в этой мутной воде набрать очки», - уверен политик.

Он также констатировал, что с помощью современных технологий «можно все что угодно подделать», и нужно спокойно реагировать на подобные вещи.

Трампа разочаровал Пентагон из-за Украины

Напомним, что в СМИ ранее появилась информация о том, что злоумышленник использовал сгенерированные искусственным интеллектом голос и тексты, чтобы выдать себя за госсекретаря США Марко Рубио.