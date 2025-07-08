Медведев дал прозвище Трампу

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в новом посте в Telegram-канале дал прозвище «американец» президенту США Дональду Трампу.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп «катается на своих любимых политических качелях», высказываясь по поводу Украины и российского лидера Владимира Путина.

Российский политик напомнил, что Трамп то говорил о том, что доволен разговором с Путиным, то разочарован. То он заявляет, что США не будут поставлять новое оружие Украине, то говорит о том, что необходимо дать Киеву вооружения для обороны.

«Американец снова катается на своих любимых политических качелях. (…) Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак», - заметил Дмитрий Медведев.

По его мнению, несмотря на заявления Трампа, Россия должна «продолжать добиваться целей СВО, возвращать землю, работать на победу».

Ранее стало известно, что США приостановили поставки вооружений Украине, которые были согласованы еще при администрации прошлого президента страны Джо Байдена. В СМИ появилась информация о том, что Вашингтон исключил из пакета военной помощи ракеты для ЗРК Patriot, более 100 ракет Hellfire, десятки ракет Stinger. При этом Трамп заявил, что Вашингтон не отказывается от помощи Украине, но должен убедиться в том, что самим США достаточно запасов оружия.

3 июля лидеры России и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке. После чего Трамп отметил, что остался недоволен переговорами, так как ему не удалось добиться «никакого прогресса» по Украине.