В МИД России высказались о диалоге с Европой

Многие политические силы в различных государствах Европы прекрасно понимают, что отсутствие диалога с РФ противоречит интересам этих стран, ухудшает ситуацию в области безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом пишет газета «Известия».

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Как уточнил дипломат, Москва видит, что политику Евросоюза определяет агрессивное большинство. При этом можно услышать «все больше и больше трезвых голосов» на уровне заявлений, дискуссий в политических партиях, указал он.

«Многие политические силы в Европе в различных странах, в том числе, например, в Германии, прекрасно понимают, что отсутствие диалога с Россией противоречит интересам этих стран, ухудшает ситуацию в области безопасности», — высказался Грушко.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не уклоняется от диалога с Западом, однако он должен идти только на равноправной основе.