Лавров объяснил разговор Путина с Макроном

Президент России Владимир Путин — вежливый человек, дальновидный политик, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. В силу этого, добавил министр, российский лидер никогда не отказывается от диалога, пишет «Россия-1».

Напомним, что 1 июля состоялся телефонный разговор Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Он продлился более двух часов.

Журналисты попросили главу ведомства раскрыть, почему глава России поднял трубку, когда ему после трехлетнего перерыва позвонил французский коллега.

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«Ответ заключается в тех принципах, которыми руководствуется президент России. По-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъюнктурным, идеологическим инстинктам не отказывается от диалога. Вот и все», — разъяснил Лавров.

Министр не посчитал нужным раскрыть детали беседы лидеров. Он заметил, что в Кремле подробно рассказали о главных темах разговора, а «все остальное является предметом дипломатических традиций».

Ранее Лавров сообщил, что из Кремля транслируется стабильная точка зрения — готовность к контакту, к любым формам диалога между Россией и другими странами.